Besnik Hasi ne peut pas cacher sa joie, mais renvoie un petit message à sa direction : "Dans ces conditions, c'est difficile"

Malines a créé la surprise en s'imposant sur la pelouse de l'Antwerp, 0-1. Une victoire méritée pour le T1 Besnik Hasi, qui peut aussi remercier son gardien. L'entraîneur albanais s'est cependant exprimé sur la difficulté de la performance, "dans les conditions actuelles".

"Ortwin (De Wolf) a fait un excellent match", déclarait Hasi après la rencontre. "En raison de la sortie prématurée de Jules Van Cleemput, nous avons rencontré quelques difficultés avec nos remplacements.

"Ce n'est pas évident, il faut toujours prendre en compte qui peut commencer et qui risque de se blesser. Dans les conditions actuelles, c'est difficile de bien prester pendant 90 minutes. C'était bon durant 60 minutes, aujourd'hui."

Malines a créé la surprise, mais Besnik Hasi renvoie un petit message à sa direction

Une manière pour Besnik Hasi d'indiquer qu'il reste encore beaucoup de travail et qu'il ne dirait pas non à l'une ou l'autre recrue supplémentaire, mais l'entraîneur albanais ne pouvait pas, non plus, cacher sa joie.

"Nous n'avons pas toujours obtenu ce que nous méritions. Cette fois, ça a été le cas. C'est pourquoi je suis heureux pour mes joueurs, ils sont récompensés pour leurs efforts et leur qualité."