Les Héros du Gazon, l'émission culte, de retour, mais... en France !

Cela fera 10 ans en 2025 que la première saison des Héros du Gazon faisait sensation sur les télévisions belges. Et l'émission pourrait bien faire son retour, dans une mouture française !

En 2015, toute la Belgique, et pas seulement celle du football, faisait connaissance avec l'équipe d'Yvoir B. Surnommée "la pire équipe de Belgique" pour les besoins de l'émission, Yvoir B occupait la dernière place de sa P4 régionale, et Léo Van der Elst, ancien Diable Rouge, allait en prendre les rênes.

L'objectif : gagner un match, rien que ça. Et en fin de saison, au programme : une rencontre de gala face au RSCA Women. Bien vite, l'émission devient culte grâce notamment à des personnages comme Philippe Leclercq, surnommé "Friktich".

La seconde saison replace Van der Elst à la tête, cette fois, de Pessoux, qui affrontera ensuite une sélection d'anciens Diables Rouges à Sclessin. De 2015 à 2017, les deux saisons des Héros du Gazon ont marqué les esprits, mais l'émission n'a pas connu de troisième saison.

Mais voilà qu'au programme de la rentrée de septembre, à la télévision... française, on va pouvoir découvrir une nouvelle saison des Héros du Gazon. La version hexagonale de l'émission enverra Pascal Dupraz, ancien coach de Toulouse rentré dans la légende pour un speech particulièrement virulent à l'époque, secouer l'AS Fontenay-le-Vicomte, "pire équipe de football d'Île-de-France".

"La saison 2023-2024 a été particulièrement éprouvante pour les joueurs de la CDM. Avec une défense désastreuse et une attaque maladroite, ils ont végété tout au fond du classement de leur championnat. Avant l'intervention de Pascal Dupraz, l'équipe affichait un bilan catastrophique de 18 défaites, 1 nul et 1 victoire, avec plus de 90 buts encaissés, se classant avant-dernière", annonce France Télévisions.

Tout un programme, qui se découvre donc à partir du 15 septembre sur France 3...