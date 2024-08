Officiel : l'un des joueurs "frissons" du championnat prend la route de l'Allemagne

Initialement pisté par le Standard, Jon-Dagur Thorsteinsson avait finalement préféré le projet d'Oud-Heverlee Louvain, et s'était engagé à Den Dreef, en juillet 2022.

Sous les couleurs louvanistes, l'Islandais de 25 ans aura inscrit 20 buts et délivré 11 passes décisives en 76 rencontres, mais aura surtout marqué la Jupiler Pro League de son empreinte grâce à une patte droit exceptionnelle.

Alors qu'il lui restait encore une année de contrat, Thorsteinsson quitte officiellement la Jupiler Pro League et Louvain, en ce début de semaine. L'ailier gauche, international à 37 reprises, a signé un contrat de trois saisons au Hertha Berlin, en 2. Bundesliga.

Jon Dagur Thorsteinsson trekt naar Berlijn.



