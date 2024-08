OFFICIEL : Mike Penders signe à Chelsea, Genk récupère un superbe chèque

Le KRC Genk a connu de nombreux remous concernant la situation des gardiens cet été. D'abord, suite au départ de Maarten Vandevoordt, c'est Hendrik Van Crombrugge qui était censé débuter la saison en tant que titulaire.

Mais l'ancien portier de l'AS Eupen et du RSC Anderlecht s'est blessé, laissant alors le jeune Mike Penders (19 ans) prendre place dans les cages limbourgeoises.

Après seulement 90 minutes de jeu et une journée de championnat - en ouverture, face au Standard -, Penders a été approché à la surprise générale par Chelsea.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le transfert ne laissait pourtant plus l'ombre d'un doute. Il a été officialisé ce mardi en début d'après-midi.

Penders devient ainsi propriété de Chelsea, qui a déboursé pas moins de 20 millions d'euros pour s'attirer ses services. Il restera en prêt cette saison à Genk.

Official: Dream transfer for Mike Penders. Mike will stay in Genk this season before moving to Chelsea 🙌



🔗 More info:https://t.co/wYPjwVViXF#mijnploeg #krcgenk pic.twitter.com/nTU3TxYLhI