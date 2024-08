Surprenant : Anderlecht va laisser filer un grand talent...vers le Beerschot !

Concerné par de nombreux dossiers quant à ses transferts entrants, le RSC Anderlecht doit également encore faire le ménage dans son effectif.

Cela concerne également les U23, les RSCA Futures. De nombreux jeunes ont l'ambition d'évoluer avec l'équipe A, mais pour l'instant sans succès.

C'est notamment le cas de Lars Montegnies. Le jeune milieu de terrain avait rejoint les Bruxellois à l'été 2023 en provenance du KV Courtrai.

La saison dernière, il avait joué 15 rencontres avec les RSCA Futures, en Challenger Pro League. Il n'avait été titularisé qu'à deux reprises.

Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, le Beerschot aurait trouvé un accord avec Anderlecht pour la signature de Montegnies. Un contrat à long terme est évoqué.

🐀🟣 Infos #Beerschot :

🇧🇪 Newly #JPL promoted club set to SIGN a 18yo #RSCA Futures talent !

🟣 Beerschot leaders found a deal with #Anderlecht for Lars Montegnies.

✍🏼 Long term contract ready to be signed on the table. #mercato #CPL pic.twitter.com/pJpuDPZSX3