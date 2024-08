Ça se rapproche déjà : Alexis Saelemaekers bien parti pour quitter l'AC Milan en fin de mercato

Ces derniers jours, l'AC Milan et l'AS Roma ont discuté concernant Tammy Abraham, courtisé par les Rossoneri. À deux jours seulement de la date clôture du mercato pour les cinq grands championnats européens (il se prolongera jusqu'au 6 septembre en Belgique), le temps pressait.

Rapidement, une solution s'est présentée, et elle concernait aussi Alexis Saelemaekers. Les deux clubs ont rapidement travaillé sur un échange entre les deux joueurs, rapportait le journaliste Matteo Moretto de Relevo ce mercredi matin.

L'AS Rome souhaite vendre Tammy Abraham et voit en Saelemaekers un renfort adapté pour son effectif. L'AC Milan, de son côté, ne compte pas vraiment sur l'ailier belge, qui allait rester une saison à gratter quelques apparitions insuffisantes.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le deal avance dans le bon sens. Les deux joueurs sont d'accord de rejoindre l'autre club, et l'AS Rome, qui souhaite une compensation plus importante, pourrait percevoir une indemnité supplémentaire de dix millions d'euros.

Saelemaekers avait réussi à convaincre le coach de l'AC Milan Paulo Fonseca lors des matchs de préparation. Cependant, d'autres options existent à son poste et le club tient absolument à recruter Abraham. Avec cet échange, tout le monde est donc gagnant, et l'ancien d'Anderlecht va pouvoir recevoir un rôle plus important et attrayant au stade olympique de Rome.

🔴⚫️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tammy Abraham wants AC Milan move and talks over personal terms are already at final stages.



Alexis Saelemaekers also wants the move to AS Roma.



Milan and Roma are working on details of the deal for swap plus fee in excess of €10m to AS Roma. pic.twitter.com/IUgqbZP6vC