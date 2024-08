Alexis Saelemaekers vers un transfert de dernière minute ?

Alexis Saelemaekers ne sait pas encore où il jouera le reste de cette saison. Il a été prêté la saison dernière à Bologne, mais maintenant il pourrait être sur le point d'un transfert définitif à l'AS Rome.

L'AC Milan et l'AS Rome ont de nouveau eu des discussions concernant un possible échange entre Alexis Saelemaekers et Tammy Abraham. À seulement deux jours de la date de clôture du mercato, les deux clubs cherchent à conclure un accord qui répondrait à leurs besoins respectifs.

L'AS Rome souhaite vendre Tammy Abraham et voit en Saelemaekers un renfort adapté pour leur effectif. L'ailier belge ne semble pas faire partie des plans des Rossoneri pour cette saison, ce qui pourrait rendre un transfert à la Roma attrayant pour lui.

Selon le journaliste Matteo Moretto de Relevo, le Milan serait prêt à offrir Saelemaekers ainsi qu'une somme d'argent en échange de l'attaquant anglais.

Malgré l'absence d'un accord entre les deux parties pour le moment, Moretto estime que l'écart est surmontable. Les prochains jours seront cruciaux pour voir si les clubs pourront finaliser l'accord à temps.

Saelemaekers avait réussi à convaincre le coach de l'AC Milan Paulo Fonseca lors des matchs de préparation. Cependant, d'autres options existent à son poste et le club tient absolument à recruter Abraham.