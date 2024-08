Formé à Neerpede depuis sa plus tendre enfance, un jeune milieu de terrain prolonge son contrat à Anderlecht

Sélectionné, mais pas encore monté avec le RSCA Futures, le jeune Jarne Flies vient de prolonger son contrat à Anderlecht. Il s'agit d'un milieu de terrain à grande créativité.

Jeune milieu de terrain formé à Neerpede depuis sa plus tendre enfance (il est arrivé en 2015, à 8 ans), Jarne Flies vient de prolonger son contrat au RSC Anderlecht, lui qui avait signé son premier contrat professionnel il y a un petit peu plus de deux ans.

Le joueur de 17 ans, sélectionné avec le RSCA Futures pour les deux premières journées de championnat, n'a cependant pas encore eu l'occasion de monter au jeu en Challenger Pro League.

Jarne Flies, qui a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027, a reçu les éloges du directeur de l'académie, Mikkel Hemmersam, dans le communiqué du club bruxellois.

"Il peut jouer à la fois offensivement et défensivement, ce qui fait de lui un box-to-box. Au cours de sa formation, il s'est distingué via sa créativité et sa grande personnalité. Nous sommes ravis qu'il reste au club pendant encore trois ans."