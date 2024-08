La somme hallucinante que pourrait amasser le Club de Bruges cette saison en Ligue des Champions !

La Ligue des Champions a été remodelée cette saison : plus de matchs, plus de tours et donc... plus d'argent. Le Club de Bruges pourrait en tirer un énorme bénéfice s'ils parviennent aux play-offs pour les 1/8e de finale. Et selon Michael Verschueren, ce n'est pas une utopie.

La Ligue des champions a été renouvelée pour générer plus de revenus. "Et nous le faisons en jouant plus", explique Verschueren, membre du conseil d'administration de l'UEFA, dans les colonnes du Nieuwsblad . "Cette modification de la formule a nécessité non seulement de nombreuses réunions mais aussi de nombreux calculs préalables. Il en ressort que dans l'ancienne Ligue des champions - avec une phase de groupes à quatre - il y avait trop de 'matchs de la mort', des matchs sans enjeu. Ce problème devrait maintenant être résolu." Atteindre le barrage pour les huitièmes de finale doit être l'objectif du Club de Bruges, seule équipe belge qui jouera cette saison en Ligue des Champions. "Nous avons effectué des simulations. Il semble qu'il y aura probablement besoin de 7,6 points sur huit matchs pour être classé 24e, et donc le dernier qualifié pour les barrages." Incroyable : le Club de Bruges pourrait gagner...58 millions d'euros ! "À partir de là, tout est possible. Selon moi, il est donc très probable que le Club se retrouve dans le top 24. Et si nous voulons vraiment rêver : d'après les simulations, avec dix-sept points, vous êtes sûr d'une qualification directe pour les phases éliminatoires." Cela représente évidemment un gain considérable. "Si le Club de Bruges s'en sort bien - en atteignant les 1/8 de finale via le tour intermédiaire - il gagnera environ 58 millions d'euros. Ce sont des sommes très importantes pour un club belge. Mais même si les performances sportives sont décevantes - espérons que ce ne sera pas le cas - les revenus seront toujours supérieurs à ceux de l'ancienne Ligue des champions, et certainement à ceux de l'Europa ou de la Conference League. La prime de départ s'élève à 18,6 millions d'euros."