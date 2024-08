Approché par Anderlecht, il pourrait finalement atterrir...chez un concurrent !

Nous vous l'expliquions pas plus tard que ce matin : Anderlecht s'intéresse à Joseph Nonge, jeune joueur de 19 ans de la Juventus de Turin.

Les Mauve et Blanc voulaient s'attacher les services du milieu de terrain dans le cadre d'un prêt, en incluant également une option d'achat dans l'opération.

Comme l'a révélé le journaliste belge spécialisé en transferts Sacha Tavolieri, Nonge ne rejoindra finalement pas Anderlecht (lire en intégralité ICI).

Cependant, le RSCA n'est pas le seul club intéressé par le jeune international U20 avec la Belgique. Ce serait également le cas de l'Antwerp.

Sacha Tavolieri ajoute que Nonge considère désormais rejoindre le Great Old comme une priorité. Les discussions sont toujours en cours et pourraient très vite déboucher sur un accord.

🔴⚪️ Infos #RAFC :

🇧🇪 Royal #Antwerp FC now the favorite destination for Joseph #Nonge Boende. New round of talks happened in the last hours and will continue soon in order to make happen a loan with option to buy with #Juventus.



💡 As a reminder, Great Old's interested in… pic.twitter.com/2MrXACUwjZ