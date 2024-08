Surprenant : La Gantoise prépare un nouveau départ de son effectif

La Gantoise vit un mercato estival pour le moins mouvementé. Les Buffalos se sont séparés de plusieurs joueurs très importants (De Sart, Tissoudali, Nardi,...).

Ce jeudi matin, le club a annoncé le départ de Hyunseok Hong. Le Sud-Coréen quitte le championnat belge et rejoint Mayence, en Bundesliga (lire ICI).

De plus, un autre joueur asiatique évoluant chez les Buffalos devrait très bientôt faire ses valises, direction les terres allemandes. Il s'agit de Daisuke Yokota.

Selon les informations du journaliste belge spécialisé en transferts Sacha Tavolieri, le Japonais de 24 ans va signer en prêt à Kaiserslautern.

Yokota avait rejoint La Gantoise l'hiver dernier après avoir impressionné en Pologne, au Gornik Zabrze. Il a disputé 13 matchs pour La Gantoise, marquant un but et donnant 3 assists.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🇯🇵 Daisuke Yokota set to be loaned to #Bundesliga 2! An agreement between Buffalos & Kaiserslautern has been found for a season long on a loan deal. #mercato #FCK #Betze pic.twitter.com/JyE66SvgbD