OFFICIEL : La Gantoise perd un nouveau pilier, qui part en Bundesliga

La Gantoise a de nouveau vécu un mercato très animé. Les Buffalos ont perdu plusieurs cadres de leur effectif (De Sart, Tissoudali, Nardi,...).

Cela faisait un certain temps qu'on parlait d'un départ de Hyunseok Hong. La direction gantoise a négocié avec le club allemand de Mayence.

Cela est désormais officiel : Hong rejoint la Bundesliga. Il a signé à Mayence pour les 4 prochaines saisons. Le transfert est estimé à 4 millions d'euros.

"Hyunseok Hong quitte le KAA Gent pour rejoindre la Bundesliga. Le Sud-Coréen, qui avait encore un contrat d'une saison à Gand, a signé un contrat avec le FSV Mainz 05", annonce le communiqué.

"Nous avons essayé pendant un an de prolonger le contrat de Hong, mais il a choisi de ne pas resigner. En fin de compte, il faut respecter cela et agir dans le meilleur intérêt du club. C'est pourquoi nous avons décidé de coopérer à son transfert plutôt que de le voir partir gratuitement après cette saison", a réagi le directeur sportif de La Gantoise, Arnar Vidarsson.

Hyunseok Hong trekt naar Mainz in de Bundesliga 🇩🇪 All the best, Hongi!



MEER | https://t.co/odSFWKbRxy pic.twitter.com/KYHbIRLnss