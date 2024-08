Un grand talent belge vers le top européen...ou l'Arabie Saoudite ?

L'avenir de Zeno Van Den Bosch est encore très incertain. Le jeune défenseur central pourrait quitter l'Antwerp en cette fin de mercato.

Zeno Van Den Bosch s'est révélé à l'Antwerp. A seulement 21 ans, le défenseur central est incontestablement devenu un pilier du Great Old.

Pourtant, il pourrait quitter l'Antwerp cet été. Le club est en effet à la recherche de joueurs à vendre afin de récupérer des liquidités d'ici la fin du mercato.

Van Den Bosch n'a plus qu'un an de contrat à l'Antwerp. Son nom a été cité récemment du côté de Parme. Des clubs portugais et allemands se sont également manifestés.

Mayence était très intéressé, mais l'Antwerp a refusé les offres. Le club espérait une somme d'au moins 10 millions d'euros. Van Den Bosch a également repoussé une offre venant d'Arabie Saoudite.

Comme l'explique le Nieuwsblad, un départ n'est pas forcément la seule issue concernant Van Den Bosch. Il ne veut partir qu'en cas de projet sportif cohérent pour la suite de sa jeune carrière.