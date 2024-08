Un top transfert en préparation ? L'Antwerp pourrait toucher un sacré jackpot sur la vente de ce jeune Diable Rouge

Parmi les dossiers chauds du côtés de l'Antwerp, il y a toujours celui concernant Mandela Keita. Le jeune milieu de terrain intéresse de nombreux clubs.

Le Great Old est à la recherche de liquidités et est désireux d'encore vendre des joueurs. Au vu de la forte cote de Keita sur le marché des transferts, un départ cet été est probable.

Bologne et Southampton sont venus aux nouvelles. L'Antwerp ne compte cependant pas brader le jeune Diable Rouge et demande 16 millions d'euros.

Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, c'est désormais le FC Parme, de retour en Serie A, qui serait intéressé.

Le club italien aurait proposé une somme de 15 millions d'euros. Les discussions sont prévues ce jeudi et pourraient vite aboutir sur un accord.

🚨🟡🔵 EXCL: Parma submit official bid to sign top talent from Royal Antwerp Mandela Keita.



Proposal around €15m package as Parma try to make it happen with direct talks taking place today.



Several clubs tried this summer, Parma are now going strong to get it done. pic.twitter.com/zfZRBliSv1