Une porte de sortie étonnante relancée pour Arnaud Bodart ?

Où ira Arnaud Bodart ? Le gardien du Standard est toujours mis de côté dans l'attente d'un transfert qui ne vient pas, et la porte de sortie potentielle pourrait en surprendre plus d'un.

Il y a plusieurs semaines de cela, une drôle de rumeur surgissait : le Standard et l'Union Saint-Gilloise considéreraient... un échange entre Arnaud Bodart, sur une voie de garage à Liège, et Anthony Moris, capitaine de l'USG mais formé au Standard.

Une théorie surprenante, que Moris lui-même commentait dans la foulée en parlant de "rumeurs", mais qui fait désormais son retour. En effet, selon Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato belge, un "intermédiaire bien connu" du football belge (comprendre : Mogi Bayat) aurait à nouveau ouvert ce dossier.

Arnaud Bodart, qui avait refusé l'offre de l'Union Saint-Gilloise à l'époque (comme l'avait révélé Sudinfo), ne serait pas particulièrement enthousiasmé à l'idée de signer au Parc Duden... mais n'aurait tout bonnement pas d'autre offre intéressante. Il serait la partie la plus difficile à convaincre en ce moment dans le dossier.

Bodart contre Moris ?

L'idée du côté de l'Union serait de verser 300.000 euros au Standard, et d'inclure Anthony Moris dans le deal. Le gardien de but unioniste est pourtant capitaine du club, mais de son côté, une signature à Sclessin ferait office de belle histoire et de retour par la grande porte.

Moris, toutefois, n'aurait "pas encore été contacté", précise notre confrère. Il aurait cependant eu vent du projet, qu'il avait déjà commenté à l'époque.

Du côté du Standard, sans surprise, pas de commentaires à prévoir sur le dossier, qui aurait également été décrit comme une "simple rumeur". Rien n'est fait, c'est en tout cas une certitude, mais à mesure que le mercato approche de son terme, Arnaud Bodart risque de ne plus avoir le choix...