🎥 Kwasi Poku a choisi le RWDM plutôt que la MLS : "Il nous apporte quelque chose que l'on avait pas"

Kwasi Poku a disputé son premier match avec le RWDM. Il a déjà démontré toute son utilité à Yannick Ferrera.

A 21 ans, Kwasi Poku a disputé face à Eupen son premier match hors du continent américain. L’ancien international espoir canadien est arrivé au RWDM après une saison à 8 buts et 2 assists au FC Forges, où il a notamment côtoyé Ziguy Badibanga.

Le nouveau venu savoure cette première victoire : "J’étais impatient de commencer, l’ambiance était électrique. On a été menés très tôt mais on a montré qu’on avait cette rage de vaincre".

Kwasi Poku, une bonne pioche du RWDM ?

Venir en Europe lui tenait à cœur : "Pour un joueur de 21 ans, rester au Canada n’était pas vraiment bénéfique. Ici, je découvre un nouveau continent, un nouveau championnat, des nouvelles personnes, ça va me faire grandir sur le terrain et en dehors. La MLS ? Il y avait une possibilité. Mais le niveau est vraiment haut en Europe. Les joueurs sont très affûtés, très vifs. Le niveau est bon, je suis quelqu’un qui a besoins de nouveaux défis et ce premier match me conforte dans mon choix de venir ici".

Poku a déjà marqué des points sur le flanc grâce à sa polyvalence : "J’ai toujours joué comme attaquant, ici j’ai joué piston, j’ai montré que je pouvais évoluer à plusieurs positions".

De quoi ravir Yannick Ferrera : « Ca fait deux semaines qu’il s’entraîne avec nous, la semaine passée il ne pouvait pas jouer. C’est un joueur très polyvalent offensivement. Il nous apporte vraiment quelque chose que l’on avait pas. On a besoin de profils qui savent jouer à plusieurs postes pour ne pas être prévisibles et à chaque fois répéter les mêmes phases de jeu. Ils peuvent permuter autant qu’ils veulent, même entre chaque ligne, du moment que l’équilibre est respecté.