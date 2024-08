Anderlecht croise les doigts : "J'espère de tout cœur qu'il ne partira pas, nous avons besoin de lui"

Jeudi, c'est encore Francis Amuzu qui a fait la différence pour Anderlecht. Les Mauves sont une toute autre équipe avec ou sans lui.

Nilson Angulo a raté une nouvelle opportunité de se montrer, peinant à prendre le meilleur sur son opposant direct et à amener le danger. Quand Francis Amuzu est rentré, on a vu toute la différence entre l'Equatorien et le titulaire habituel.

Mais Amuzu restera-t-il ? On le sait, l'ailier belgo-ghanéen a déjà eu des envies d'ailleurs, que des blessures ont toujours retardées. Si une belle offre arrive, le RSCA n'aura pas les moyens de le retenir cette fois.

"Quand je suis arrivé à Anderlecht, la grande critique à son égard était son manque de statistiques. Je crois qu'il a corrigé cela", pointait Brian Riemer. "On peut tous voir son impact dès qu'il est là. Restera-t-il ? Je serais surpris qu'il n'y ait plus de mouvement à Anderlecht".

"Maintenant, est-ce que cela le concernera ? J'espère que non. Nous avons besoin de sa vitesse, car une critique claire qu'on peut nous adresser est que nous en manquons", concède le coach danois. "Ciske nous en amène beaucoup en un-contre-un".

Et si ça ne tenait qu'à Riemer, Francis Amuzu débuterait ce dimanche au Parc Duden. "Franchement, si vous me demandez mon avis, oui, il est prêt à démarrer. Mais nous verrons cela avec le staff", conclut-il avec un sourire.