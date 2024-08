Charleroi en prend cinq à Malines, Benito Raman se rappelle aux bons souvenirs de la Pro League

Charleroi s'est incliné 5-2 à Malines. Un fameux coup d'arrêt pour les Zèbres.

Charleroi et Malines ne se démarquaient pas comme les équipes les plus spectaculaires de Pro League ces dernières semaines. La première mi-temps entre les deux équipes n'a ainsi pas débouché sur une kyrielle d'occasions...mais a pourtant accouché de cinq buts, en six tirs cadrés.

Nikola Storm a d'abord ouvert le score sur un mauvais alignement de la défense carolo. Les Zèbres ont fini par répondre à la demi-heure, sur un penalty converti par Daan Heymans, auteur de son cinquième but de la saison.

C'est un autre penalty, concédé par Jérémy Petris pour une intervention trop franche sur Daan Foulon, qui a remis Malines aux commandes (2-1). De quoi nous offrir une fin de première mi-temps de folie : dans la foulée, Parfait Guiagon égalisait sur une bonne combinaison avec Antoine Bernier. Mais le dernier mot du premier acte revenait à Malines, et plus particulièrement à Storm, qui plaçait les siens aux commandes d'une frappe de loin (3-2).

La seconde mi-temps reprenait comme la première, avec un but malinois dans le premier quart d'heure. Rob Schoofs a ainsi profité d'une nouvelle erreur de la défense carolo pour faire le break. Monté au jeu, Benito Raman s'est rappelé aux bons souvenirs du championnat belge pour inscrire le 5-2 en devançant la sortie de Mohamed Koné.

Charleroi était troisième à l'entame de cette sixième journée, la défaite derrière les Casernes montre que Rik De Mil a encore du boulot. Malines revient à un petit point du Sporting.