Quel rôle pour Alexis Saelemaekers chez les Diables Rouges ? Tedesco répond

Alexis Saelemaekers est de retour chez les Diables Rouges. Après avoir manqué l'Euro 2024, il va pouvoir tenter de se faire une place dans le groupe... mais dans quel rôle ?

C'était très certainement l'un des grands déçus de la sélection de Domenico Tedesco en juin dernier. Alexis Saelemaekers restait sur une très bonne saison au FC Bologne, mais cela n'aura pas été suffisant pour disputer l'Euro 2024.

Mais dans la sélection de ce vendredi, revoilà Saelemaekers, fort d'une bonne préparation avec l'AC Milan. Fort, surtout, d'un nouveau rôle. "Nous n'avons jamais perdu contact avec Alexis. C'est un bon gars, qui restait sur une bonne saison à Bologne", reconnaît Domenico Tedesco.

"Mais il y jouait en 10 ou en ailier, et ce n'est pas quelque chose dont nous avions besoin. Ce n'est pas facile en sélection à ce poste, il y a tellement d'alternatives. Je le lui ai expliqué il y a des mois", assure le sélectionneur. "Je lui ai dit que nous aimerions l'essayer comme back, car il y a des besoins à ce poste".

Un rôle que le couteau suisse milanais se sent capable d'assumer. "Il a fait une très bonne présaison à ce poste avec l'AC Milan. Maintenant, nous verrons comment ils le voient à la Roma", souligne Tedesco. Ce vendredi, le prêt de Saelemaekers à l'AS Rome a en effet été confirmé, et on ignore encore quel rôle y occupera le Diable Rouge.

Une chose est sûre : en équipe nationale, l'ancien anderlechtois sera considéré comme un défenseur latéral. Il entrera donc en concurrence avec Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne et Thomas Meunier, pouvant occuper les deux flancs...