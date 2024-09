Brian Riemer comprend les critiques : "Nous avions l'air d'une équipe de jeunes..."

"Riemer buiten" : ces mots ont résonné au moment de la sortie de Kasper Dolberg pour Luis Vazquez, puis au coup de sifflet final. Les supporters du RSCA ne sont pas fort contents de ce que leur club a proposé, et le Danois comprend.

"Bien sûr que ces critiques me peinent", soupirait Brian Riemer après le match. "Ils crient "we want football" ? Mais moi aussi, je veux voir du football. Et il faut être lucide : le plan était de jouer au football, mais aujourd'hui, nous n'avions tout simplement pas assez de qualité au ballon, surtout en première mi-temps".

La première période d'Anderlecht était peut-être l'une des plus mauvaises cette saison, et ce n'est pas peu dire. "Je suis très mécontent de ces premières 45 minutes. Nous perdions trop souvent le ballon, et c'est mauvais pour la confiance car la crainte s'installe alors dans l'équipe", souligne Riemer, qui pose un constat terrible : "Ce sont les qualités techniques qui nous ont fait défaut. Il faut passer un palier sur ce plan".

© photonews

Pour une équipe comme le RSCA, qui a fait de ces qualités son ADN, c'est un bel aveu d'échec. "Mais il faut se rappeler que pour ces gars, ce n'est que la deuxième saison professionnelle complète. Mario, Théo, c'est leur seconde saison en équipe A ; Nilson Angulo, il jouait en Futures, Jan-Carlo Simic en Primavera", relativise ensuite l'entraîneur danois. "Et pour être positif : ils se sont battus. Mais ils ne sont pas habitués à de telles responsabilités".

Ils se sont battus, mais les joueurs d'Anderlecht n'ont pas pour autant gagné les duels. "C'est vrai, et c'est un problème. En première période, nous avions l'air d'une équipe de jeunes, et peut-être sommes-nous une équipe de jeunes sur certains aspects", reconnaît Brian Riemer, qui souhaitait cependant conclure sur quelque chose de plus positif.

"Depuis le début de la saison, nous comptabilisons 2,2 points par match. Nous avons joué à l'Union, à l'Antwerp, à Malines qui se pose comme outsider pour le top 6. Et nous sommes invaincus, qualifiés pour l'Europe", insiste le coach du Sporting. "Tout n'est pas négatif".