Le Beerschot en passe de réaliser son transfert sortant le plus cher depuis son retour dans le monde professionnel

Le Beerschot est sur le point de perdre un nouveau joueur important. Simon Michez est en route pour le Slavia Prague, contre près de trois millions d'euros.

Des rumeurs ont existé pendant tout l'été concernant un départ de Simion Michez du Beerschot. Si la vente de l'ailier n'est jamais devenue concrète, elle pourrait bien se réaliser dans les derniers jours du mercato.

En effet, le Beerschot aurait accepté une offre de trois millions d'euros, bonus compris, du Slavia Prague pour libérer son ailier, selon les informations de la Gazet van Antwerpen.

Vers un nouveau départ important au Beerschot : Simion Michez devrait prendre la route du Slavia

Le Camerounais de 22 ans est désormais celui qui doit prendre la décision. La balle est dans son camp, puisque les deux clubs ont déjà un accord et attendent la signature du joueur pour valider l'opération.

Cela signifie que Michez battrait le record de transferts du Beerschot, devenant la vente la plus chère depuis le redémarrage du club. Titulaire indiscutable la saison dernière, ainsi qu'en ce début d'exercice, Michez a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors des six premiers matchs.

Le Beerschot, qui cumule cinq défaites et un partage, devrait voir partir un nouvel homme fort. Une mauvaise nouvelle pour Dirk Kuyt, qui devra espérer que les deux internationaux saoudiens recrutés ce week-end seront à la hauteur des attentes.