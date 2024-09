Près de 400 matchs en Belgique : Anderlecht attire un ancien de l'Antwerp et du Beerschot pour devenir le capitaine des RSCA Futures

Les RSCA Futures n'ont pas démarré de la meilleure manière en Challenger Pro League (trois défaites). Les Mauves vont attirer un joueur expériementé pour encadrer le groupe : Joren Dom devrait débarquer en tant que capitaine.

Joren Dom était libre de tout contrat après que son contrat avec Louvain n'ait pas été renouvelé. Anderlecht, a vu en lui une opportunité pour les RSCA Futures.

Il passe aujourd'hui des tests médicaux à Anderlecht et devrait signer un contrat d'un an, selon la Gazet van Antwerpen. Dom, originaire d'Anvers, devrait être nommé capitaine des RSCA Futures.

Un renfort d'expérience

Après une longue recherche d'un nouveau club, Dom a finalement trouvé sa place à Anderlecht. Le joueur expérimenté sera le "joueur dispensé" des RSCA Futures, ce qui signifie qu'il jouera un rôle important dans l'équipe espoirs malgré ses 34 ans.

Dom apporte une grande expérience, qui peut être très précieuse pour le développement des jeunes joueurs. Joren Dom connait bien la D1B : il compte plus de 250 matchs dans l'antichambre de l'élite, y aidant notamment l'Antwerp avant le retour au premier plan du Great Old. Il compte également près de 130 matchs en D1A, pour le compte du Beerschot et d'OHL.