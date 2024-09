OFFICIEL : le Standard annonce un grand changement en vue de la revente du club !

Le Standard a annoncé ce mercredi des changements au sein de son conseil d'administration. Cela signifie "la fin du contrôle" par 777 Partners.

En ce début de saison, le Standard de Liège opère plusieurs changements au sein de sa structire et de sa direction. "Une Assemblée Générale de la SA Standard de Liège a été convoquée le 16 septembre prochain afin de nommer un nouveau Conseil d'Administration à la tête du club", annonce un communiqué publié ce mercredi.

Lors de cette assemblée générale, un nouveau conseil d'administration sera constitué. "Le Conseil reconstitué sera composé de deux représentants du Club et de deux représentants d’A-CAP."

Cela signifie également un changement important concernant le propriétaire du club, 777 Partners. "777 Partners n'aura plus de siège au Conseil d'Administration, marquant la fin du contrôle du club par 777 Partners", continue le communiqué.

Ce changement s'inscrit dans le cadre de la procédure de revente du club, qui n'a toujours pas été actée. "Ce Conseil d'Administration de transition travaillera avec Moelis & Co., une banque d'investissement indépendante de premier plan au niveau mondial, pour soutenir la finalisation d'un processus de vente commencé en juin et pour assurer la stabilité du club pendant ce processus grâce à un dialogue permanent entre A-CAP et le Standard."

"Le Standard et A-CAP tiennent à réaffirmer que tout est mis en œuvre pour avancer efficacement dans un processus qui devrait permettre au Standard de démarrer un nouveau projet ambitieux dans les prochains mois", conclut le communiqué.