Quel deadline day pour Anderlecht dans ce mercato ? Jesper Fredberg risque de s'attirer les foudres des supporters...

Jesper Fredberg sortira-t-il encore quelque chose de son chapeau en ce dernier jour de mercato ? Le directeur sportif risque de décevoir les supporters...

Si nous pouvions donner un conseil à Jesper Fredberg, ce serait celui de recruter un ailier. Avec Leander Dendoncker, il a déjà partiellement résolu le problème au milieu de terrain, mais sans une vitesse supplémentaire sur les ailes, il risque de recevoir beaucoup de critiques.

La situation ne s'annonce pas non plus facile pour Brian Riemer. Il est déjà sous le feu des supporters en raison du jeu proposé depuis le début de la saison et il risque probablement de payer les pots cassés si les choses ne s'améliorent pas rapidement.

Il y a peu d'animation sur les ailes à Anderlecht. Sardella parcourt sa ligne 20 fois par match car Dreyer n'est jamais là. À gauche, on espère simplement qu'Amuzu pourra tenir une quarantaine de matchs, car Angulo n'est pas encore prêt. Cela pose problème.

Fredberg a-t-il surestimé ses moyens ?

Mais Fredberg a-t-il surestimé les enjeux en visant des profils coûteux ? Par exemple, Christian Eriksen et Silas auraient coûté très cher et ne viendront finalement pas.

Et les actionnaires d'Anderlecht serrent la vis. Le club est en train de retrouver une santé financière et ne souhaite plus prendre de risques. Il a déjà fallu faire un effort pour finaliser le prêt de Leander Dendoncker.

Même pour le prêt de Dendoncker, des efforts ont dû être faits

Cela signifie que Fredberg ne pourra pas annoncer aujourd'hui l'arrivée d'un grand nom. Il devra trouver une solution créative, peut-être en incluant Alexis Flips dans le deal. Il n'a pas beaucoup de marge de négociation. Il doit dénicher un joueur qui veut se prouver et accumuler beaucoup de minutes de jeu.

Le problème est également qu'ils n'ont personne dans leur équipe de jeunes à lancer pour la première fois depuis des années. Tristan Degreef, oui, mais c'est un élement qui joue au centre du jeu. Il n'y a pas vraiment de candidat sur les ailes.

Fredberg n'a pas le travail le plus facile, mais a-t-il attendu trop longtemps avant de recruter un joueur libre de tout contrat, comme l'a fait l'Union avec Sofiane Boufal ? Cela lui aurait valu beaucoup plus de crédibilité s'il l'avait fait plus tôt...