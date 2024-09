À peine arrivé à Aston Villa, Amadou Onana déjà nominé !

Amadou Onana est arrivé cet été à Aston Villa en provenance d'Everton, et a rapidement convaincu son monde. En trois matchs, le Diable Rouge a inscrit deux buts pour les Villans, aligné aux côtés de Youri Tielemans dans l'entrejeu.

Grâce à ces belles performances, Onana fait partie des nominés pour le titre de Joueur du mois d'août, aux côtés de 7 autres joueurs.

Bien sûr, il y a du travail pour qu'Amadou Onana remporte le trophée, car il est bien entouré. Erling Haaland, auteur de 7 buts en 3 matchs de Premier League au mois d'août, est logiquement l'immense favori.

Mohamed Salah (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Bryan Mbeumo (Brentford), David Raya (Arsenal) et Danny Welbeck (Brighton) sont également nominés pour le trophée.

