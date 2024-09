Kevin De Bruyne revient sur l'échec de l'Euro : "Est-il si difficile d'admettre que la France était meilleure que nous ?"

À l'aube de la nouvelle campagne de Ligue des Nations, Kevin De Bruyne est revenu sur l'échec de l'Euro 2024. Selon lui, le plan déployé par Domenico Tedesco, notamment contre la France, était bon.

Les Diables n'ont pas vécu l'Euro attendu, et ont été éliminés dès les 1/8es de finale, contre la France, après une phase de groupes déjà très compliquée.

Kevin De Bruyne, au micro de Het Laatste Nieuws, est revenu sur l'échec de l'été avant d'entamer la nouvelle campagne de Ligue des Nations. "Ce n'est pas mon rôle d'évaluer ce tournoi. On peut toujours sire qu'on aurait dû jouer plus offensivement contre la France, mais si ce but contre son camp ne tombe pas et qu'on marque en prolongations, tout le monde aurait dit que le plan était génial."

"Tout est relatif et tout dépend du résultat. En fin de compte, je ne suis pas inquiet (pour la suite). Le sélectionneur avait un plan et on l'a bien respecté. Malheureusement, le résultat n'a pas été celui escompté."

Le plan de Tedesco à l'Euro était bon, selon Kevin De Bruyne

En conférence de presse lors du début du rassemblement, Domenico Tedesco a fait une sorte de mea-culpa. "Je comprends qu'il essaye de maintenir tout le monde, il s'est mis la pression sur lui-même. C'est quelque chose que les entraîneurs font parfois."

Mais pour De Bruyne, le sélectionneur n'est pas vraiment en cause. Les Diables non plus, d'ailleurs. "Est-ce si difficile à admettre que la France était meilleure qualitativement que nous ? Elle n'était pas très bonne, mais elle était meilleure que nous" a conclu KDB.