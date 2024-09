🎥 Coupe de Belgique : La RAAL remporte le choc wallon, score de forfait pour le RWDM, le RFB passe à la trappe

Après la qualification d'Eupen hier soir, la suite du programme des 32e de finale de la coupe était au programme de ce samedi.

Eupen a eu chaud hier soir, mais a finalement validé son billet pour le 7e tour de la Coupe de Belgique (lire ici).

Le RWDM accompagnera les Pandas au tour suivant suite à sa large victoire 5-0 face à Aywaille, grâce aux buts de De Sousa (doublé), Robail et Kwasi, tout cela après un c.s.c. d'Aywaille dans les premiers instants de la partie.

Les Francs Borains disent déjà au-revoir à la coupe, défaits à Tubize-Braine (2-1), tout comme Binche qui a été battu par le Patro sur le même score.

Enfin, le choc Wallon entre Mons et La Louvière se décidait aux penalties après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bongiovanni avant la pause et l'égalisation est venue de Kumbi pour l'Albert, peu avant l'heure de jeu. Les Loups remportent la séance de tirs au but sur le score de 5-6 et se hissent au tour suivant.

Le récap des résultats du soir :

RWDM - Aywaille 5-0

Tubize-Braine - Francs Borains 2-1

R. Mons 44 - La Louvière 1-1 (t.a.b. 5-6)

Patro - RUS Binche 2-1

Ninove - Lokeren-Temse 1-3

Dessel - Beveren 2-3

Le programme de dimanche :

RFC Liège - Elsautoise

Thes Sport - Seraing

Knokke - Olympic Charleroi

Rochefort - Hamme

Lyra - Meux

Petegem - Zulte Waregem

Lommel - Bilzen

Lierse - Houtvenne

Deinze - Dikkelvenne