Jérémy Doku peut emmener Julien Duranville dans son sillage : "On a déjà pu voir sa personnalité"

Les Diables ont été mis en difficulté par Israël, en première période, avant de prendre le dessus. Jérémy Doku était satisfait de la prestation globale, et a analysée la première montée au jeu de Julien Duranville en équipe nationale A.

Ce n’était pas une grande Belgique, mais celle-ci a tout de même assuré l’essentiel, ce vendredi soir, contre Israël. Au micro de la RTBF, après la rencontre, Jérémy Doku se voulait satisfait de la performance globale, mais conscient qu’il y a encore pas mal de travail.

"La première période était plus difficile. On a perdu trop de ballons, bêtement. On a réussi à se procurer quelques occasions, mais les Israéliens jouaient très bas, et ce n’était pas évident. C’était bien mieux en seconde période, on a créé beaucoup plus d’opportunités. Le plus important était de prendre les trois points, et c’est acquis."

On doit être capable de tuer le match"

La deuxième période, et surtout les quinze premières minutes de celle-ci, fut bien meilleure. Les Diables ont accéléré, ont fait mal à leur adversaire malgré le bloc bas, ont inscrit deux buts et ont vu Openda louper la balle du 4-1, depuis le point de penalty.

"On a bien analysé nos axes de progression, et on sait qu’on aurait encore pu marquer plus. C’est un point de travail, car on doit être capable de tuer les matchs. Lors de l’Euro, on a eu beaucoup de possibilités qu’on n’a pas su mettre au fond, et il va falloir faire attention à ça."

Julien Duranville peut suivre les traces de son "grand-frère" Jérémy Doku

Titularisé sur son côté gauche habituel, Jérémy Doku a vu Julien Duranville le remplacer pour les vingt dernières minutes. Et le joueur du Borussia Dortmund a réalisé une montée d’excellente facture, avec un magnifique geste réalisé et une action qui aurait bien pu se terminer par un quatrième but.

"Je suis très content pour lui. Il est encore jeune, il va apprendre beaucoup et je pense qu’il jouera beaucoup de matchs en équipe nationale. Il faut lui donner du temps, mais on a déjà vu sa personnalité, il a tenté beaucoup de choses. C’est ce qu’on demande à un ailier" a conclu Doku.