Première réussie pour Marc Brys à la tête des Lions Indomptables

Le Cameroun a bien débuté sa campagne de qualification pour la CAN 2025 qui se jouera au Maroc.

Marc Brys et le Cameroun ont battu la Namibie au stade Roumdé Adjia de Garoua, à l'occasion du premier match des éliminatoires de la prochaine CAN. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Vincent Aboubakar (66e).

Les Lions Indomptables ont pris la tête du groupe J avec trois points, mais le jeu proposé n'a pas été des plus spectaculaires sur une pelouse difficile.

"C’était un match difficile. La chaleur ne nous pas aidé. Nous avons eu de bonnes possessions de balle et nous nous sommes crée de belles actions. Mais le jeu direct de la Namibie nous a dérangé, ils ont joué avec des longs ballons et partaient souvent dans notre dos", a analysé le Belge en conférence de presse.

"Je suis surtout satisfait car nous avons su créer beaucoup de mouvement dans notre jeu, nous avons souvent utilisé les flancs et crée beaucoup d’occasions. Toutefois, nous avons manqué d'efficacité il aurait fallu concrétiser nos actions. Enfin, nous avons su rester calmes et contrôler notre avance face aux assauts de la Namibie, pour bien terminer la rencontre", termine l'ancien coach d'OHL.

Un déplacement compliqué attend le Cameroun en Ouganda pour y affronter le Zimbabwe.