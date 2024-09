Ce joueur d'Anderlecht va vivre une saison difficile malgré ses qualités évidentes : "Pourtant, vous pouvez construire une équipe autour de lui"

Il y a ces jeunes joueurs sur lesquels on avait de très grandes attentes, mais qui n'ont pas encore montré tout leur talent. À l'âge de 22 ans, c'est le cas de Marco Kana. Le milieu défensif risque encore de rencontrer des difficultés, cette saison.

Kana a fait ses débuts dans l'équipe première d'Anderlecht il y a cinq ans, soit quatre jours avant son 17e anniversaire. C'était encore sous Simon Davies, mais tout le monde savait que Vincent Kompany tirait déjà les ficelles, à l'époque. Sous la direction de Kompany, Kana a disputé le plus grand nombre de matchs de sa carrière : 25, précisément.

Kana a tout ce dont un milieu de terrain d'Anderlecht a besoin, mais..."

Pendant l'époque Frank Vercauteren - où Kompany avait également son mot à dire - il a joué 15 matches supplémentaires. En raison de la situation financière du club, Kana devait devenir le milieu de terrain défensif qui porterait l'équipe. Il avait/a toujours les qualités nécessaires : techniquement au-dessus de la moyenne, une stature imposante et une vision de jeu incroyable.

C'est un joueur capable d'initier l'attaque depuis le milieu de terrain et qui se tourne vers le but adverse une fois en possession du ballon. Même Brian Riemer est devenu fan dès qu'il l'a vu jouer. "C'est un garçon autour duquel on peut construire une équipe", a dit le Danois.

Mais un an et demi après cette déclaration, Kana n'était même plus mentionné lorsqu'il s'agissait du milieu de terrain d'Anderlecht. Son plus gros problème ? Les blessures qui se multiplient et le ralentissent. La saison dernière, il a été prêté à Courtrai et a joué tous les matchs, jusqu'à ce qu'il se blesse à l'aine.

La Turquie, ça complique les choses pour Kana"

Chaque fois que le 'Professeur' - qui apprend constamment de nouvelles langues, lit des livres et a des intérêts très variés - semble prêt à s'imposer, un revers survient. Au début de cette saison également, il était blessé. Riemer l'a emmené à Minsk et là, il a de nouveau reçu un coup qui l'a mis sur la touche, le faisant manquer le match contre Saint-Trond.

Cela a posé problème au point qu'il n'a pas été transféré cet été. Avec l'arrivée de Leander Dendoncker, ses chances de temps de jeu se sont encore réduites et Anderlecht cherchait une solution pour lui. Les équipes intéressées voient aussi la liste de blessures qui s'allonge de plus en plus.

Actuellement, il ne peut se tourner que vers la Turquie ou une destination exotique, ce qui ne l'enthousiasme guère. La Suisse ferme ses portes ce lundi et il envisagerait cette possibilité. Cependant, Kana est attaché à son chez-lui et aurait du mal à jouer loin de sa famille. Il faudra donc peut-être attendre jusqu'en janvier pour trouver une solution.

À moins que Riemer remarque soudain ses performances à l'entraînement et décide de le garder autour de lui. Mais pour ça, il faudra déjà réussir à enchaîner sans se blesser.