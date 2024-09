Cinq ans après son départ d'Eupen, Claude Makelele va enfin retrouver un banc

Claude Makelele était entraîneur de l'AS Eupen de 2017 à 2019, et depuis... plus rien. L'ancien international français va cependant enfin relancer sa carrière.

C'est une période d'inactivité assez surprenante au vu de son CV bien fourni - du moins en tant que joueur. Claude Makelele (51 ans) n'a plus entraîné le moindre club depuis 2019 et la fin de son bail de deux ans à la KAS Eupen.

Avant ce passage au Kehrweg, Makelele avait coaché Bastia en 2014 le temps de 13 matchs, et avait été entraîneur adjoint du PSG et de Swansea City. Des expériences pas nécessairement couronnées de succès.

Foot Mercato nous apprend désormais que Claude Makelele va retrouver un club. Le finaliste de la Coupe du Monde 2006 devrait s'engager à l'Asteras Tripolis, un ambitieux club grec actuellement 5e du championnat.

Et Makelele n'y va pas seul : il devrait emmener dans ses bagages un certain Paul Clement, ancien entraîneur du Cercle de Bruges et récemment assistant à Everton.

Claude Makelele devrait signer un contrat d'un an en Grèce. Un nouveau départ pour l'ancien milieu de terrain du Real Madrid qui avait dirigé 70 matchs à Eupen pour une moyenne de 1,06 point par match.