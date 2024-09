"Mais ils sont nuls, ils sont nuuuls" : ce journaliste français est loin d'être tendre avec la Belgique

Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots en commentant le niveau de jeu de la Belgique face à la France...

Dans l'émission "L'After Foot" de RMC Sport, le journaliste et éditorialiste bien connu en France, Daniel Riolo, n'a pas été tendre avec les Diables Rouges. C'est le moins que l'on puisse dire...

"À mon sens, pas à tous les postes, mais sur certains, ils ont de meilleurs joueurs que l’équipe de France. Mais ils sont nuls, ils sont nuuuuuuls… Il n’y a pas la moitié d’un mouvement. Il n’y a rien, c’était terrible", déclare le Franco-Italien.

La Belgique a bien joué durant 15-20 minutes, et Riolo l’a bien remarqué également : "J’ai cru que les Bleus allaient se faire punir rapidement… Puis les Belges se sont tous éteints, il n’y avait plus rien, plus personne, plus de lumière, boutique fermée…"

Son collègue, Florent Gautreau, n'y est pas allé de main morte non plus : "La compo était catastrophique. Il a fallu que la Belgique soit vraiment nulle pour qu’on ne voie pas à quel point cette compo était frileuse, terrifiante…"

Riolo tacle Mbappé

Riolo a également pris la parole sur le niveau de Kylian Mbappé, et là encore, il n’a pas été tendre : "Je vais finir par croire que le marabout de Pogba a fonctionné. Son dernier bon match remonte au Mondial 2022 (…) C'est fou que le niveau de ce joueur soit devenu à ce point médiocre. Qu'est ce qu'il s'est passé ?"