Silvio Proto se lance en politique !

L'ancien Diable Rouge et gardien de but d'Anderlecht, Silvio Proto, débute la politique. Non, vous ne rêvez pas !

Silvio Proto a rejoint la liste du bourgmestre de Braine-l’Alleud Vincent Scourneau (MR) : "En tant qu’ancien sportif, je sais ce que signifie le travail d’équipe, la discipline et l’engagement. Aujourd’hui, je veux mettre ces valeurs au service de notre commune", déclare sur Instagram le nouvel homme politique. "Je ne compte pas jouer l’attrape-voix. J’ai toujours eu le contact facile avec les gens. Quand ils me rencontrent, ils découvrent que je suis sympathique. Ce qu’ils ne pensaient peut-être pas quand j’étais sur une pelouse", explique le natif de Charleroi à Sudinfo. "Je connais Silvio depuis des années, c'est quelqu'un qui aimerait développer des projets dans le domaine du sport. On en a discuté, je lui avais dit qu'il pourrait s'investir en faisant de la politique. Il a pris le temps de la réflexion et aujourd'hui, je confirme qu'il sera à la 13e place sur notre liste. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie au sport, qui a des compétences reconnues internationalement, un réseau, et il veut vraiment s'impliquer, dans un esprit constructif", déclare le bourgmestre de la ville. La fin de Silvio Proto en tant que consultant ? Actuel consultant chez RTL, Proto continuera son rôle, mais fera une pause jusqu'au 13 octobre en raison des obligations électorales. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Silvio Proto (@silvio.proto.officiel)