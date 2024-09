Un ex-jeune d'Anderlecht avait été convaincu par Kompany

Noah Sadiki brille en ce moment à l'Union, mais c'est à Anderlecht qu'il s'est révélé. Sous la direction de Vincent Kompany, il a beaucoup joué, mais l'actuel entraîneur du Bayern Munich n'a pas non plus pris à la légère ses études.

Dans Het Nieuwsblad, il a été demandé à Noah Sadiki si Kompany serait un bon président. "Bien sûr", répond Sadiki. "Il sait très bien convaincre les gens, donc il recevrait certainement beaucoup de votes."

"Avant de signer mon contrat, il m'a dit qu'il voulait me voir jouer sous sa direction et que par la suite, je ferais un grand pas en avant. Quand j'ai entendu ça, ça a été un déclic. Je me voyais totalement à Anderlecht à ce moment-là."

Mais Kompany ne se préoccupait pas seulement de ce qui se passait sur le terrain. "Sur le plan humain, c'est un grand monsieur. À l'époque, la scolarité de certains joueurs était un peu chaotique, et ce n'est rien de le dire."

"À ce moment-là, Kompany nous a pris à part et nous a parlé. Il a dit que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Que pour réussir en tant que footballeur, il fallait aussi réussir à l'école. Sinon, nous ne pourrions plus nous entraîner avec l'équipe première", révèle Noah Sadiki.

Sadiki a bel et bien obtenu son diplôme. "Je n'avais pas ou peu de problèmes, mais j'étais dans la même école, donc j'ai reçu le même message. Cela m'a marqué. Surtout les histoires de sa propre jeunesse, les erreurs qu'il avait commises et contre lesquelles il voulait nous mettre en garde."