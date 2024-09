Arnaud Bodart de retour par défaut dans les buts du Standard ? La réponse très ferme d'Ivan Leko

Malgré ses envies de départ, Arnaud Bodart est toujours un joueur du Standard. Le dossier est complexe à gérer pour la direction, mais aussi pour Ivan Leko.

Avant même le début du mercato, il était acquis qu'Arnaud Bodart quitterait le Standard. Mais en ce 12 septembre, aucune solution n'a encore été trouvée. La grande majorité des marchés européens a fermé ces portes, la Turquie est l'une des dernières destinations envisageables... jusqu'à demain.

Plus les heures passent, plus les chances de voir Bodart rester à quai augmentent. La question de savoir à quoi ressemblera la suite de sa saison s'il devrait rester au Standard n'est donc pas saugrenue. Ivan Leko a abordé le sujet en conférence de presse.

Dans des propos relayés par La Dernière Heure, il déclare : "Arnaud est avec le groupe. C'est une situation difficile pour tout le monde, pour Arnaud, mais pour moi aussi. C'est malheureusement un dossier qui concerne Arnaud et la direction. De notre côté, on fera tout pour rendre cette situation la moins difficile possible".

Arnaud Bodart dans de sales draps

Bien qu'il soit avec le groupe, Bodart ne jouera pas demain contre Dender, pas plus que lors des rencontres suivantes : "Sur le plan mental, sa situation n'est pas facile. Ça fait trois mois qu'il ne joue plus, il n'y a pas de raison qu'il joue ce vendredi. D'autant que Matthieu Epolo fait de bons matchs et que je suis très content de lui".

Apparu parfois hésitant malgré les quatre cleansheets en six matchs, Matthieu Epolo aura donc encore l'occasion de grandir dans les buts du Standard. Reste à savoir combien de temps Arnaud Bodart lui servira de guide, comme en fin de saison dernière. La situation semble en tout cas difficilement tenable.