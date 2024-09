Arrêté au volant avec 1.2 gramme d'alcool par litre de sang, l'ancien adjoint de Marc Wilmots chez les Diables, Vital Borkelmans, connaît sa sanction

En novembre dernier, Vital Borkelmans a été contrôlé au volant, à Knokke. Le bilan était assez lourd : l'ancien adjoint de Marc Wilmots comptait 1.2 gramme d'alcool par litre de sang. Il connaît sa sanction.

Vital Borkelmans a été arrêté à un contrôle de police, fin de l'année dernière. "Mon client est sorti de lui-même du véhicule et avant de subir le test d'alcoolémie, il a lui-même admis avoir trop bu", a déclaré son avocat Walter Van Steenbrugge devant le juge de police, cité par Gazet van Antwerpen.

L'ancien adjoint de Marc Wilmots chez les Diables a été testé positif : il comptait 1.2 gramme par litre de sang. C'est la première fois qu'il était pris pour alcool au volant.

Directement après le contrôle, Borkelmans a dû se passer de son permis de conduire durant 15 jours. Son avocat a demandé, devant le juge, de ne pas imposer de nouvelle interdiction de conduire et a obtenu gain de cause.

Le juge de police a condamné Borkelmans à une amende de 1 600 euros, dont seulement 600€ effectifs. Aucune interdiction de conduire supplémentaire n'a été exigée.

L'ancien joueur du Club de Bruges et nouvel analyste pour le monde médiatique néerlandophone s'en tire finalement assez bien, et devra surtout éviter d'être pris pour récidive. L'homme de 61 ans a connu sa dernière expérience en tant qu'entraîneur (principal) en Jordanie, entre mai 2018 et juin 2021.