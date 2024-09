Gilles Dewaele est-il enfin éloigné des pépins physiques ? "Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer"

Gilles Dewaele est revenu sur les terrains de Pro League juste avant la trêve internationale, contre Saint-Trond. Le joueur de Courtrai se prépare à affronter le Club de Bruges, et est toujours en recherche de rythme.

En raison d'une rupture des ligaments croisés, Gilles Dewaele n'avait plus joué en match officiel depuis le 10 mars dernier, sous les couleurs du Standard, contre le Racing Genk.

De retour à Courtrai, le latéral droit a retrouvé le chemin des terrains de Pro League juste avant la trêve internationale, en étant titularisé par Freyr Alexandersson pour affronter Saint-Trond.

Gilles Dewaele est enfin de retour aux affaires

Dans une interview accordée au site Internet des Kerels, le joueur de 28 ans est revenu sur son absence, ainsi que son retour aux affaires. "Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, je le sais. Pour le moment, il s'agit juste de prendre du rythme."

Du rythme, Gilles Dewaele aura l'occasion d'en retrouver, ce week-end, lors de la réception du Club de Bruges. "Pour les supporters, c'est toujours un match particulier. C'est aussi le cas pour nous, les joueurs. Il faudra vraiment être à 100% pour espérer faire la différence."

À 100%, Dewaele ne l'est pas encore. Celui qui a disputé 45 matchs en deux ans et demi sous les couleurs du Standard espère déjà pouvoir enchaîner, et permettre à Courtrai de vivre une saison tranquille, le plus loin possible de la zone rouge.