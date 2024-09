Le Racing Genk aurait aimé faire revenir un ancien meilleur buteur du championnat : "Ici sera toujours ma maison"

En pointe, au Racing Genk, c'est encore Tolu Arokodare qui doit tenir la barque jusqu'au mois de janvier. Un joueur considéré trop court pour évoluer au plus haut niveau en Belgique par beaucoup d'observateurs.

Un avis que Dimitri De Condé, directeur sportif du club limbourgeois, ne semble pas réfuter. Dans une interview accordée aux médias du club, il a d'ailleurs avoué avoir tenté de faire revenir un ancien buteur du club, qui avait d'ailleurs remporté le titre de meilleur marqueur du championnat.

"J'ai eu plusieurs fois des contacts avec Paul Onuachu, comme ça avait déjà été le cas la saison dernière. Il m'a clairement dit que Genk était chez lui pour toujours, et qu'il rentrerait un jour à la maison. Cependant, il veut encore accomplir de belles choses à l'étranger."

Sous contrat à Southampton jusqu'au mois de juin 2026, l'attaquant nigérian de 30 ans avait été prêté à Trabzonspor la saison dernière, où il avait inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues.

Revenu dans le noyau des Saints pendant l'été, Onuachu n'a pas encore eu la chance de fouler une pelouse de Premier League, cette saison, ni même de faire partie du groupe. Si la situation est toujours la même en janvier, qui sait ce qui pourrait se passer...

