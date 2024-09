Rik De Mil se confie pour la première fois sur son départ de Westerlo : "Ils ont essayé de me forcer à aligner certains joueurs"

La démission de Rik De Mil à Westerlo reste un sujet très discuté dans le monde du football, atteignant son point culminant lors du match controversé contre le KRC Genk le 17 mars. Ce match, souvent décrit comme 'le match de la honte', a abouti à son départ. Pour la première fois, De Mil en parle...

Rik De Mil n'a toujours pas complètement accepté ce qui s'est passé lors de ce fameux match entre Genk et Westerlo. "Ce qui s'est passé ce soir-là, aucun entraîneur au monde ne pouvait le prévoir," raconte De Mil à la RTBF. "Ce sont les joueurs qui ont décidé sur le terrain de neutraliser les dernières minutes du match."

"Il est complètement absurde de penser qu'un entraîneur aurait donné des instructions pour donner le ballon à l'adversaire afin qu'il lui soit redonné", poursuit De Mil, en référence à la séquence après laquelle Joris Kayembe et Nicolas Madsen ont été suspendus par la fédération pour un échange de passes à proximité du rectangle.

De Mil affirme que les joueurs, qui s'étaient tellement battus pour rester en D1A, ont enclenché des actions inimaginables et inacceptables une fois la pression retombée. "Nous avions besoin d'un point pour assurer notre maintien, et lorsque le soulagement est arrivé, des choses se sont passées que vous ne voulez voir dans aucun match," explique-t-il. "À ce moment-là, en tant qu'entraîneur, vous êtes impuissant."

Rik De Mil n'a pas encore digéré son départ de Westerlo

La douleur du licenciement est toujours palpable chez Rik De Mil. "Qu'ils m'aient licencié pour ce qui s'est passé ce soir-là, je ne peux pas l'accepter d'un point de vue humain. C'était pour moi très, très difficile. C'était incroyablement injuste."

De Mil critique également les valeurs morales à Westerlo. "L'éthique de Westerlo ? Ce n'est pas la même que la mienne. Le club a essayé de me forcer à aligner certains joueurs, comme l'attaquant croate Matija Frigan, acheté pour 5 millions. Mais j'ai toujours refusé que quelqu'un interfère avec mes compositions. Mes choix ont toujours été faits avec une conscience pure, et j'avais de bonnes relations avec tous mes joueurs, même ceux qui ne jouaient pas."

Finalement, pour De Mil, son licenciement était un moyen pour Westerlo d'envoyer un signal au monde extérieur et d'éviter de perdre des points. "Ils ont utilisé mon licenciement comme excuse. Si c'était vraiment une question de valeurs éthiques, ce ne sont pas non plus les valeurs que je défends."