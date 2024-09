"Pourquoi ne pas se qualifier pour les Playoffs 1 ?" : Grejohn Kyei s'exprime pour la première fois en tant que joueur du Sporting de Charleroi

Nouveau joueur du Sporting de Charleroi depuis le 6 septembre dernier, Grejohn Kyei a pris la parole pour la première fois. Le joueur sait que les attentes sont grandes, mais il veut montrer de quoi il est capable.

Écarté par le Standard, Grejohn Kyei s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée à Charleroi.

Le joueur raconte comment il a quitté le club liégeois en fin de mercato : "Je n’avais pas compris que je pourrais bouger aussi tard. Il restait deux jours de mercato, le directeur du Standard m’a appelé pour me voir. Il m’a dit qu’il y avait un souci avec le coach et que je devais partir parce qu’un autre attaquant allait débarquer. […] J’ai appelé mon agent et le lendemain, il m’a parlé de Charleroi, qui était à nouveau là. Il m’a demandé si ça m’intéressait et j’ai dit oui. Peu importe s’il y a une rivalité entre les deux clubs, je suis un professionnel, je veux jouer et j’espère montrer qu’ils ont eu tort au Standard", déclare le joueur surnommé "Dino" au micro de Sudinfo.

Le Franco-Ghanéen ressent-il une pression particulière ? "Un attaquant qui n’a pas de pression, c’est qu’il est sur le banc ou en tribune. Quand tu commences un match comme titulaire, il y a toujours de la pression, mais après il faut pouvoir en faire abstraction, savoir ce que le coach demande et être efficace pour le collectif. On sait qu’on est les game changers donc on doit accepter cette pression," explique le natif du Val-d'Oise.

"Sur ce que j’ai vu, je préfère le style de jeu ici. Je suis plus un point d’ancrage qu’un pivot. Je dois aider l’équipe dans la conservation de balle et être à la finition. C’est ça qui m’intéresse, pas de me bagarrer sur tout le terrain pour gagner des duels parce qu’après c’est difficile d’être présent devant le but", souligne l'avant-centre.

Kyei est en grande forme et nourrit de hautes ambitions

Kyei se dit prêt à 100 % : "Au début de saison, je n’étais pas à 100 %, mais là je le suis. Je me sens mieux dans mes jambes. Il faut que j’enchaîne les matchs et que je montre de quoi je suis capable. Par rapport à mon gabarit, j’ai aussi besoin d’enchaîner pour être bien physiquement et donc mentalement."

L'ancien joueur de Clermont Foot est ambitieux : "Marquer le plus de buts possible et surtout essayer de ramener l’équipe le plus haut possible. Pourquoi ne pas se qualifier pour les Playoffs 1 et voir où ça peut nous mener ?"