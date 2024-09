Flop au Standard à l'époque, il explique son excellent début de saison

Alen Halilovic était présenté comme un tout grand talent à ses débuts, passant au FC Barcelone et à l'AC Milan. Son passage au Standard ne s'est pas bien passé mais désormais, il semble trouver son rythme.

Arrivé en 2023 au Fortuna Sittard, Alen Halilovic y fait forte impression. À désormais 28 ans, l'ancien flop du Standard de Liège s'était récemment attiré les louanges d'une légende du football néerlandais, Kees Kist (lire ici).

Cet été, il aurait aimé décrocher un transfert, mais est finalement resté à quai. Le Croate a ainsi manqué une bonne partie de la préparation du Fortuna Sittard. Mais il a ensuite pris son courage à deux mains et est revenu dans l'équipe.

"Ce n'était pas une période facile mentalement. Je me demandais ce que je devais faire", reconnaît Alen Halilovic dans Voetbal International. "Devais-je rester, devais-je partir ? Aucune option à l'étranger ne me convenait".

L'ex-Rouche a donc préféré rester, et grand bien lui en a pris puisqu'en 3 matchs, il compte déjà 2 passes décisives et est un élément important du Fortuna désormais. "Je connais le club, l'équipe, l'entraîneur. C'est une bonne plateforme pour me montrer", estime Halilovic.

"La saison passée, à mon arrivée, je n'avais pas joué depuis 6 mois. Et ici, j'ai tout joué. Ca a été une saison difficile pour moi, c'est normal que j'ai eu un coup de mou à un moment", explique-t-il ensuite concernant sa saison 2023-2024. "Maintenant, je suis de retour ici et je ne veux pas m'arrêter là. Je devrai donner le meilleur de moi-même".