Cet ancien joueur prometteur du Standard a tardé à exploser, mais impressionne enfin : "Merde, quel joueur merveilleux !"

Alen Halilovic, joueur du Fortuna Sittard depuis douze mois, impressionne Kees Kist, le meilleur buteur européen de la saison 1978-1979. L'ancien joueur du Standard éclos enfin.

À son arrivée au Standard en janvier 2019, en prêt depuis l'AC Milan, Alen Halilovic était décrit comme un très grand espoir du football croate.

Et malgré des débuts intéressants, l'ancien du centre de formation du FC Barcelone n'a jamais su convaincre et répondre aux espoirs placés en lui. Six mois plus tard, il repartait à Milan, puis directement à Heerenveen.

Halilovic a du talent, mais a mis beaucoup de temps à le prouver. Mais sous les couleurs du Fortuna Sittard, en Eredivisie, le milieu offensif de 28 ans est impressionnant.

Alen Halilovic (ex-Standard) est impressionnant avec le Fortuna Sittard

Auteur de cinq buts et deux passes décisives seulement la saison dernière, Halilovic a repris en fanfare et a trouvé le chemin des filets lors des deux premières victoires de Sittard contre Almere et les Go Ahead Eagles. Le club a réalisé le 6/6 après deux journées.

Interrogé par De Telegraaf, Kees Kist, le meilleur buteur européen de la saison 1978-1979, s'est montré lyrique au sujet de l'ancien joueur prometteur du Standard.

"Merde, quel joueur merveilleux ! Il joue, ce petit gars ! Très près du sol, c'est très difficile à défendre. Surtout avec ses crochets rapides, il change de sens très facilement. Il est très agile et se montre toujours très dangereux." Comme quoi, dans le football, un environnement peut tout changer...