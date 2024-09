Trossard meilleur que Doku, Alderweireld et Vanaken sans égal en Pro League : les notes de ce jeu vidéo sont très contestées

Après avoir publié les 25 meilleures notes du jeu, EA Sports a cette fois dévoilé les valeurs de tous les joueurs. Avec quelques estimations remarquées.

Chaque année, les fans d'EA Sports attendent avec impatience la nouvelle édition du jeu et l'actualisation des notes des joueurs. Kylian Mbappé, Rodri et Erling Haaland sont les trois meilleurs du jeu avec 91. Lionel Messi (88) est passé sous la barre des 90 pour la première fois depuis 2008.

Et chez les Diables ? Les comparaisons risquent de faire du bruit. On y voit notamment que Loïs Openda (85) s'en tire mieux que Romelu Lukaku (82) ou encore que Leandro Trossard (83) et mieux noté que Jérémy Doku (80)

Kevin De Bruyne (90) et Thibaut Courtois (89) sont les deux joueurs belges les plus valorisés du jeu. Youri Tielemans (81) est l'autre Diable à dépasser la barre des 80, juste devant Charles De Ketelaere et Johan Bakayoko (79).

Le Club de Bruges bien représenté

En Pro League, EA Sports considère Toby Alderweireld et Hans Vanaken (80) comme les deux meilleurs joueurs de la compétition. Suivent ensuite Simon Mignolet, Skov Olsen et Jan Vertonghen (78). Jean Butez et Bryan Heynen (77) ne sont pas loin derrière.

Chrstian Burgess, Adem Zorgane ou encore Kevin Denkey les talonnent avec 76. Des notes bien plus élevées que des talents belges en pleine éclosion à l'étranger comme Julien Duranville (66) ou Arne Engels (72). Place désormais au terrain (ou plutôt aux manettes) pour confirmer tout cela.