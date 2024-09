Un match rempli de buts et de rebondissements entre le RFC Liège et le RSCA Futures

Ce samedi, le RFC Liège n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul (3-3) contre les jeunes d'Anderlecht dans une rencontre mouvementé.

Un début de rencontre pauvre en grosses occasions

La première occasion de la rencontre est venue des pieds liégeois. Après 4 minutes de jeu, Pierre-Yves Ngawa a délivré un centre qui a atterri dans les pieds de Mohammed Mouhli, mais le joueur liégeois a buté sur Timon Vanhoutte. Le RFC Liège a ensuite obtenu deux corners à la 6e et 7e minute de jeu, mais ceux-ci n’ont rien donné.

La première tentative anderlechtoise est survenue à la 19e minute de jeu sur une tête de Lilian Vergeyle, mais Kevin Debaty récupère le ballon sans difficulté. À la 22e minute, une 2e tentative est stoppée par la défense liégeoise et par Kevin Debaty.

Une fin de première période animée, 3 buts en 8 minutes

Le RFC Liège ouvre finalement le score à la 30e minute de jeu par Mohammed Mouhli. Le ballon est récupéré par Théo Pierrot, qui donne ensuite le ballon à Flavio Da Silva, lequel trouve Mouhli, qui fusille le but du RSCA Futures.

Anderlecht égalise ensuite à la 35e minute de jeu par Keisuke Goto sur corner. Le joueur était esseulé suite à une déviation liégeoise et arme une frappe puissante qui termine au fond des filets.

Le Matricule 4 n’a pas attendu longtemps pour réagir. À la 38e minute de jeu, Jordan Bustin redonne l’avantage aux Sangs et Marines sur corner.

À la 43e minute, Pierre-Yves Ngawa aurait même pu alourdir le score à 3-1 sur une tête, mais le ballon est sauvé sur la ligne.

Le début de la seconde mi-temps

Une fois la deuxième mi-temps entamée, le RSCA Futures n’a pas tardé à inscrire un but. Nathan De Cat donne un superbe ballon à Tristan Degreef, qui avance vers le but liégeois et arme une magnifique frappe qui trompe Kevin Debaty à la 47e minute de jeu.

À la 49e minute, Mouhli se retrouve face à Timon Vanhoutte, qui remporte son duel et empêche le RFC Liège de revenir au score.

15 minutes plus tard, Flavio Da Sliva tente une frappe dans la surface de réparation anderlechtoise, mais le gardien s'interpose.

Le RSCA Futures se montre dangereux et trouve la faille

Suite à une faute sur Magnus Bjornholm, les jeunes d'Anderlecht obtiennent un coup franc proche du but protégé par Kevin Debaty, mais le tir d'Amando Lapage est contré par le mur liégeois.

Quelques instants plus tard, Keisuke Goto inscrit son second but de la soirée et permet à son équipe de prendre les devants (2-3).

Une rencontre qui tourne au cauchemar pour les Liégeois

Le match tourne ensuite au cauchemar pour le RFC Liège, Zakaria Atteri est expulsé suite à un tacle violent sur Dom Joren

Le RFC Liège trouve finalement la solution

Après plusieurs offensives, et malgré une carte rouge, le RFC Liège égalise par Jonathan D'Ostilio à la 90+4e minute de jeu (3-3).



Le résultat n'arrange aucune des deux équipes. En effet, ni le RFC Liège ni le RSCA Futures n'a déjà remporté un match cette saison. Cependant, le club liégeois grimple à la 13e place tandis que le RSCA Futures monte à la 15e place.