🎥 Thibaut Courtois a franchi la barre des 100 au Real Madrid : "Heureux de ne plus regarder les matchs depuis les tribunes"

Si Thibaut Courtois ne fait plus d'unanimité en Belgique depuis son différend avec Domenico Tedesco, il reste extrêmement compétitif et apprécié, au Real Madrid.

Face à la Real Sociedad, Thibaut Courtois a de nouveau atteint un cap dans sa carrière. La victoire 2-0 a marqué son 100e clean sheet en tant que joueur du Real Madrid, en 241 apparitions.

Il a réagi via les canaux du Real Madrid : "Bonjour Madridistas! Je suis très heureux de la victoire d'aujourd'hui et de votre soutien. Et je suis ravi d'avoir atteint les 100 clean sheets avec le Real Madrid. Prêt pour plus", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le match. "Il est toujours difficile de jouer ici. Ce fut un match difficile après la trêve internationale. Ce n'était pas notre meilleur match. Nous avons eu de la chance avec les poteaux, mais cela aide aussi."

"Ensuite, nous avons créé du danger, nous avons eu deux penalties clairs et Vini et Mbappé étaient bons. Ils vont continuer à s'améliorer ensemble. Ils ont créé du danger et je pense qu'ils vont marquer beaucoup de buts. Ils sont aussi bons sur penalty."

Thibaut Courtois heureux de son retour et de sa 100e clean-sheet avec le Real Madrid

Concernant son record, Courtois a poursuivi : "C'est génial de terminer 100 matchs sans encaisser de but. Ce n'est pas toujours facile, nous sommes une équipe très offensive. Aujourd'hui, nous avons montré que si nous gardons le zéro, nous gagnons presque toujours. Eh bien, c'est normal (rires). Il est temps d'augmenter ce chiffre."

"On n'a marqué contre nous que deux fois cette saison. Nous faisons du bon travail. Nous avons hâte de jouer plus de matchs, que j'ai souvent regardés depuis les tribunes l'année dernière. Je suis heureux de rejouer."