Déjà, Grejohn Kyei fait la différence : "Aucun esprit de revanche par rapport au Standard"

Grejohn Kyei était titulaire d'entrée de jeu et a montré ses qualités. Très fort en pivot, il a aussi marqué son premier but, et était très heureux d'enfin obtenir sa chance.

Grejohn Kyei est-il l'attaquant dont le Sporting Charleroi avait désespérément besoin ? Au vu de ce qu'il a montré ce dimanche contre le Beerschot, c'est bien possible. Le Français a été très disponible pour ses coéquipiers, bien plus présent en combinaisons avec Guiagon et Heymans que pouvaient l'être des Stulic ou Badji.

Une présence en pivot qui lui a aussi permis d'écarter par moments le jeu vers Antoine Bernier, notamment. Et, bien sûr, d'ouvrir son compteur buts avec opportunisme sur une tête de Heymans mal repoussée par Shinton. Daan Heymans, en grande forme, se réjouissait de la réussite de son nouvel équipier.

Kyei ravi de ses débuts

"On sait que passer du Standard à Charleroi, ce n'est pas facile au vu de la grande rivalité entre les deux clubs. Mais je suis ravi pour lui qu'il marque déjà, c'est bon pour la confiance. On a essayé de se trouver ce soir et ça s'est bien passé", estimait Heymans sur DAZN.

Grejohn Kyei lui-même restait calme, mais avait le sourire. "Je suis très content d'avoir réussi mes débuts, je remercie le club pour l'opportunité qu'ils me donnent. Mais je ne vois pas ce but comme une quelconque revanche. Je veux juste jouer mon football et continuer comme ça", affirme-t-il. "Est-ce que le football de Charleroi me convient mieux ? Disons qu'ici, je débute le match. On verra à terme si ça me convient mieux".

Enfin, Rik De Mil louait le travail de son nouvel attaquant : "Je suis très content pour lui. C'est bien sûr extraordinaire de marquer aussi vite mais il n'y a pas que ça, il y a tout le travail qu'il a abattu aujourd'hui. Ce sont de bons débuts, mais il a encore du boulot physiquement, comme nous tous d'ailleurs".