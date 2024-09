Du changement à venir sur le maillot du Standard : les Rouches vont se séparer d'un partenaire historique et s'inspirer du Club de Bruges

Cela fait trois ans qu'Adidas est l'équipementier du Standard. Mais cela va bientôt changer.

Selon Sacha Tavolieri, Adidas ne sera plus l'équipementier du Standard à l'issue de cette saison. Un changement notable pour les Rouches. Car outre sa présence depuis 2021, la marque à trois bandes a également collaboré avec le club entre 1976 et 1981, puis entre 1987 et 2003.

Tavolieri affirme sur LN 24 que les futurs maillot liégeois seront designés par la marque Macron. Cette dernière est déjà l'équipementier du Club de Bruges depuis quelques années.

Plusieurs raisons derrière ce changement

"Cette marque a l'avantage de présenter certaines ouvertures qu'il n'y avait pas avec Adidas. Par exemple, la charte politique d'Adidas est très réglementée" explique Tavolieri.

Vu la situation financière dans laquelle se trouve le Standard, l'aspect pécunier n'est pas à négliger. Là aussi, le club sortirait gagnant de l'opération. Le bénéfice moyen sur chaque maillot vendu passerait du simple au double.