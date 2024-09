Felice Mazzù lance son aventure à Saint-Trond par une victoire face à Louvain !

Grâce à des buts de Bertaccini et Brahimi, les Trudonnaires se sont imposés face aux Louvanistes, ce dimanche. Des débuts réussis pour Felice Mazzù au Stayen.

En grande difficulté sous les ordres de Christian Lattanzio, Saint-Trond a vu l'arrivée de Felice Mazzù comme une bénédiction. Quelqu'un qui pourra sortir de cette situation d'ores et déjà délicate.

Pour sa première, l'entraîneur le plus expérimenté en Pro League actuellement en poste, avec plus de 350 matchs dirigés, n'avait pas le droit de se louper. Et ce fut le cas, même si la décision s'est forcée dans les dix dernières minutes.

En toute fin de première période, Adriano Bertaccini profite d'un service de Zahiroleslam pour inscrire son troisième but de la saison, déjà (1-0, 45+2e). L'ancien attaquant du RFC Liège, préparé en fin de saison dernière avec des montées au jeu, avait marqué lors des partages contre Dender et Courtrai, et a donc largement contribué aux cinq des six points pris par son équipe.

Première victoire pour Felice Mazzù et Saint-Trond

Saint-Trond, qui n'avait pas encore gagné, voit Louvain revenir en seconde période, via Ezechiel Banzuzi, servi par Birger Verstraete (1-1, 64e). Mazzù; averti, joue l'offensive avec un double changement à un quart d'heure du terme, porté vers l'offensive.

Si ce n'est pas l'un des remplaçants qui a libéré les Trudonnaires, ils y ont contribué. Pour son tout premier match au Stayen, l'Algérien Billal Brahimi, arrivé de Nice, libère STVV et Mazzù à dix minutes du terme (2-1, 82e). Journée des premières, donc, au Stayen, qui permet aux Limbourgeois de provisoirement dépasser le Cercle de Bruges et revenir sur Courtrai, avant un déplacement important la semaine prochaine chez la lanterne rouge, le Beerschot.