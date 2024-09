Anders Dreyer, la grande énigme du début de saison d'Anderlecht : "Peut-être qu'il a un totem d'immunité..."

Anderlecht n'arrive pas à convaincre en ce début de saison. De nombreux joueurs déçoivent, mais Anders Dreyer fait partie de ceux qui interrogent le plus...

Si Anderlecht a peiné à se montrer efficace offensivement face à Westerlo, les Mauves ont cependant eu quelques occasions.

Luis Vazquez s'est montré maladroit, tout comme Anders Dreyer. Décisif à 30 reprises la saison dernière, le Danois n'y arrive plus pour l'instant.

Pourtant, le coach Brian Riemer continue de le titulariser. Une situation qui pose question, et à laquelle l'ancien joueur d'Anderlecht Guillaume Gillet a réagi dans l'émission "Complètement Foot" de Vivacité.

"Il semble avoir un totem d’immunité. Est-ce dû à sa nationalité ? Je ne sais pas", a commencé Gillet concernant l'ailier danois.

"C’est malheureux. L’année dernière il avait des stats impressionnantes. Cette année, plus rien ne fonctionne pour lui. Mais il joue tous les matchs. Pourquoi un garçon qui ne preste pas joue tous les matchs alors que d’autres seraient plus méritants et pourraient recevoir leur chance ?"