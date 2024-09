Genk a tout pour faire exploser la situation à Anderlecht : le clou du cercueil de Brian Riemer ?

Anderlecht sera sous pression pour la réception de Genk demain soir. Les Limbourgeois ont atteint leur vitesse de croisière et jouent par moments un football très agréable. Le danger vient de toutes parts. Ils pourraient encore aggraver un peu plus la crise à Neerpede.

Lorsque Brian Riemer a regardé les images de Genk au Jan Breydelstadion, il a sans doute soufflé un bon coup. Comment trouver la recette pour contrer les Limbourgeois, l'une des équipes les plus en forme de la compétition ?

Nous étions en Venise du Nord samedi et Genk a enchaîné occasion après occasion. Comme l'a dit Miron Muslic par la suite : "Ils auraient pu en marquer cinq ou six." Que l'entraîneur adverse le reconnaisse publiquement est révélateur de la bonne impression laissée par le Racing.

Sardella devra surveiller Yira Sor comme le lait sur le feu

Ce match reporté est vraiment un cadeau empoisonné pour Brian Riemer, qui est sous une forte pression. L'entraîneur danois a fait une mauvaise affaire : si le match a bien été reporté pour laisser au Sporting le temps de préparer son barrage européen, Genk semblait plus en rodage au moment de la date initiale de la rencontre.

Depuis, le Racing a trouvé la bonne carburation et a refait de Yira Sor l'une de ses armes fatales. Si bien que Killian Sardella ne pourra pas se retrouver seul sur le flanc pour le prendre en charge. Cette erreur a été commise avec Gary Magnée samedi : Sor en a profité à chaque fois pour attaquer dans son dos. Et une fois que le Nigérian est parti, il ne revient plus. Résultat : 1 but et 2 passes décisives contre le Cercle.

© photonews

"Le danger provient de partout chez nous", nous a dit Jarne Steuckers. C'est vrai. Steuckers en est l'incarnation. Trois buts et trois passes décisives lors de ses six premiers matchs pour Genk.

Kostantinos Karetsas n'a pas encore ces chiffres à son actif, mais le jeune de 16 ans est un vrai plaisir pour les yeux et distribue le jeu comme peu de joueurs en Belgique le font. Derrière lui, Patrik Hrosovsky et Bryan Heynen résolvent tous les problèmes. "Bryan était un peu la pièce manquante du puzzle" a acquiescé Karetsas.

Genk a encore des faiblesses malgré tout

Depuis le retour de Heynen, Genk a remporté 12 points sur 12. "Avec lui, nous avons le contrôle au milieu de terrain", a déclaré Karetsas. Leander Dendoncker devra donc lui aussi être soutenu par ses partenaires dans l'entrejeu.

Mais ce n'est pas tout. Sans Jan Vertonghen, cela va être un défi de taille pour Zanka et Simic - ce dernier était très mauvais samedi - de contenir Tolu Arokodare. Le Nigérian n'est peut-être pas le plus technique, mais c'est une force de la nature.

Une lueur d'espoir tout de même pour le Sporting : Genk a encaissé deux buts sur phase arrêtée contre le Cercle. Anderlecht a justement déjà marqué quelques buts de la sorte cette saison. Et quand les phases de pleine jeu peinent à se dessiner, cela peut se révéler un remède diablement efficace.